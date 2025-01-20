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Kars'ta Uyuşturucu Tacirlerinin Makatlarından 445 Gram Metamfetamin Çıkarıldı

Kars'ta Uyuşturucu Tacirlerinin Makatlarından 445 Gram Metamfetamin Çıkarıldı
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Kars'ta, narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 1'i kadın 3 uyuşturucu tacirinin makatlarına gizledikleri uyuşturucular cerrahi operasyonla çıkarıldı. Şüpheliler tutuklandı.

Kars'ta 1'i kadın 3 uyuşturucu tacirinin makatlarına sakladıkları uyuşturucular cerrahi operasyonla çıkarıldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı'dan ticari taksi ile kente uyuşturucu taşıyan 1'i kadın 3 şüpheliyi takibe aldı. Kars-Iğdır kara yolunda durdurulan taksideki 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne getirilen zanlıların yapılan iç beden muayenelerinde makatlarında cisim tespit edildi. Kuryelerin makatlarından cerrahi operasyon ile 59 parça halinde toplam 445,45 gram metamfetamin ve 30,92 gram esrar çıkarıldı. Emniyete getirilen kuryeler, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece, "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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