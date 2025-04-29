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Kars'ta Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 2 Kişi Tutuklandı

Kars'ta Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 2 Kişi Tutuklandı
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Kars'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 2 kişi yakalandı. Yapılan aramada 205,91 gram metamfetamin ve suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

Kars'ta TEM ve Narkotik ekiplerince yapılan operasyonda yakalanan 2 kişi, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uyuşturucu madde tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan M.K. (37) ve A.F.Ö. (37) gözaltına alınırken yapılan aramada, 205,91 gram metamfetamin, 10 bin 915 lira suçtan elde edilen gelir ve Uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

Oolay ilgili olarak gözaltına alınan M.K. ve A.F.Ö. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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