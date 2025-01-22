Kars'ta Uyuşturucu Taciri Tutuklandı

Kars'tan uyuşturucu taciri 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce ortaklaşa kent merkezinde Sokak Satıcıları 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan G.K.'nın üzerinde yapılan aramada 2 parça halinde toplam 14,19 gram metamfetamin ve 0,75 gram esrar maddeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan G.K. çıkarıldığı mahkemece "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS