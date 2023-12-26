Kars'ta uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde takip edilen otomobil düzenlenen operasyonla ile durduruldu.

Otomobilde narkotik ekiplerince yapılan aramada, 2 parça halinde toplam 31,76 gram Metamfetamin maddesi ve 1 cam aparat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

"TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan şüpheliler A.D. ve B.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS