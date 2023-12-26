Üye Girişi
Haberler

Kars'ta Uyuşturucu Taciri 2 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takip edilen otomobilde yapılan aramada, 31,76 gram Metamfetamin maddesi ve 1 cam aparat ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Kars'ta uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde takip edilen otomobil düzenlenen operasyonla ile durduruldu.

Otomobilde narkotik ekiplerince yapılan aramada, 2 parça halinde toplam 31,76 gram Metamfetamin maddesi ve 1 cam aparat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

"TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan şüpheliler A.D. ve B.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kars Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title