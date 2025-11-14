Kars'ta Uyuşturucu Suçlularına Operasyon: 3 Kişi Yakalandı

Kars'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda haklarında "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan toplam 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. (31), İ. K. (50) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Kars Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu madde suçlarına karşı mücadelenin etkin bir şekilde artarak devam edeceği öğrenildi. - KARS