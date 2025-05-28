Kars'ta Uyuşturucu Suçlularına Operasyon: 3 Kişi Tutuklandı

Kars'ta Uyuşturucu Suçlularına Operasyon: 3 Kişi Tutuklandı
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Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalanarak tutuklandı. Uyuşturucu madde suçlarına karşı mücadelenin süreceği bildirildi.

Kars'ta haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce il merkezinde yapılan operasyonlarda "TCK-191 Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T. (26), 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. (32) ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.E. (21) yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Kars Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu madde suçlarına karşı mücadelenin etkin bir şekilde artarak devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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