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Kars'ta Uyuşturucu Satıcısına Operasyon: 1 Kişi Tutuklandı

Kars'ta Uyuşturucu Satıcısına Operasyon: 1 Kişi Tutuklandı
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Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 52 yaşındaki Y.E. üzerinde 8,36 gram Metamfetamin ve 7,66 gram esrar ile yakalanarak tutuklandı.

Kars'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde sokak satıcıları 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan operasyon 1 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan Y.E, (52) üzerinde yapılan aramada 7 parça halinde toplam 8,36 gram Metamfetamin ve 2 parça halinde toplam 7,66 gram esrar ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Y.E. çıkarıldığı mahkemece "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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