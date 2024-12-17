Üye Girişi
Haberler
Erdoğan, Ursula von der Leyen ile Beştepe'de bir araya geldi
Beştepe'de kritik zirve! Telefon yetmedi soluğu Ankara'da aldı
Moskova'daki patlamada Putin'in üst düzey komutanı hayatını kaybetti
Putin nükleer tehditleri sıralarken gelen haberle yıkıldı
Rusya ile HTŞ arasındaki gizli görüşme ifşa oldu
Putin, Esad'ı deviren HTŞ liderine bakın ne teklif etmiş
AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışması başlattı
AFAD dünyanın konuştuğu yere ulaştı

Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: Otobüs Şoförü ve İki Tacir Tutuklandı

Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: Otobüs Şoförü ve İki Tacir Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'dan Kars'a yolcu otobüsüyle getirilen, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan bonzai ham maddesi, narkotik ekipleri tarafından ele geçirildi. Otobüs şoförü A.K. ve uyuşturucu tacirleri E.O. ve R.Y.A. gözaltına alınarak tutuklandı.

İstanbul'dan Kars'a yolcu otobüsü şoförü aracılığıyla gönderilen, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan ve bonzai yapımında kullanılan ham madde polise takıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Kars'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alındı. Bunun üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, Kars'a giriş yapan otobüse operasyon düzenledi. Narkotik ekiplerince durdurulan otobüsün şoförü A.K. (37) üzerinde yapılan aramada, 2 parça halinde toplam 38,10 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Olaya ilişkin A.K. ise gözaltına alındı. Konuyla ilgili devam eden çalışmalarda ise uyuşturucu tacirleri E.O. (31) ve R.Y.A.'nın (24) hava yoluyla Kars'a geleceği öğrenildi. Harakani Havaalanına inen E.O. ve R.Y.A. düzenlenen operasyonla yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

"Piyasa değeri 4 milyon"

Narkotik ekiplerince yapılan operasyonda ele geçirilen bonzai ham madesinin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu ortaya çıktı. 38,10 gram bonzai ham maddesiyle yaklaşık 3 kilo 810 gram bonzai maddesi üretilebileceği öğrenildi.

"Otobüs şoförü ve uyuşturucu tacirleri tutuklandı"

Kars'a otobüs ile uyuşturucu madde sokmaya çalışan otobüs şoförü A.K., uyuşturucu tacirleri E.O. ve R.Y.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

ABD'den art arda Türkiye açıklamaları! Panik mesajlarına da yansıdı
img

Eve giderken hayatının şokunu yaşadı
img

"Suriye'nin geleceğinde 2 ülkenin yeri olmamalı"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Sibel Can'dan ünlü ismin ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
Ülke 7.3'lük depremle sarsıldı, sokaklar cansız bedenlerle doldu
İngiliz diplomatlar Şam'da HTŞ lideri Colani ile görüştü
"Terörist" dedikleri Colani ile masaya oturup 2 milyar TL bağışladılar
ABD: Oldukça zor bir konu olan PKK/YPG'ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz
ABD'den art arda Türkiye açıklamaları! Panik mesajlarına da yansıdı
Galatasaray maçı sonrası görülmemiş olay: Nagihan Karadere hayatının şokunu yaşadı
Eve giderken hayatının şokunu yaşadı
Putin'den korkan Avrupa ülkesinde çocuklara silah eğitimi verilmeye başlandı
Avrupa ülkesinde Putin korkusu! Okullarda silah eğitimi zorunlu oldu

Son Dakika Haberleri

18 Aralık okullar tatil mi? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (17 Aralık) Dolar ne kadar oldu? EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş zammı belli oldu mu? 1 Ocak 2025 okullar ve iş yerleri tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün, hangi güne denk geliyor? AÖF SINAV SONUCU SORGULA | AÖF vize sınav sonuçlarına nasıl bakılır? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? Asgari ücrete yüzde 25,30,35,40 zam gelirse ne kadar olur? AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir? KIZILCIK ŞERBETİ 81. BÖLÜM 2. FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 81. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK 2024 Aralık enflasyon oranı kaç olacak? Ozan Orhon kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ozan Orhon kaç yaşında, nereli? Ozan Orhon biyografisi! Mustafa Bozbey kimdir? Halk Tv konuğu Mustafa Bozbey kaç yaşında, nereli? Mustafa Bozbey biyografisi
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.