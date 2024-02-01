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Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: Madde ve Silah Ele Geçirildi

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Kars İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Operasyonlarda 53 kişi gözaltına alındı ve 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Kars'ta jandarma kiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonlarda 15 gram metamfetamin, 75 sentetik hap, 10 gram bonzai, 80 paket çak sigara, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ile 1 kalaşnikof, 8 av tüfeği, 4 tabanca, 20 şarjör ve bin 305 mühimmat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 53 kişi hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Arıca jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Kars Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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