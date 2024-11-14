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Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: İki Tacir Gözaltına Alındı

Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: İki Tacir Gözaltına Alındı
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Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda narkotik ekipleri, 2 ev ve bir araçta yaptıkları aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirdi. İki kişi, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kars'ta polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları devam ediyor. Narkotik ekipleri 2 ev ve bir araca yaptığı operasyonda uyuşturucu ele geçirdi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde sokak satıcıları, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 2 ikamet ve 1 araca yapılan 2 ayrı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 4,20 gram esrar, 3,33 gram bonzai, 3,15 gram Metamfetamin ve 1 Hassas Terazi ele geçirilirken, uyuşturucu taciri 2 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 kişi hakkında "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem yapıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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