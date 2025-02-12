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Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı
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Kars Emniyet Müdürlüğü, sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 3,41 gram metamfetamin ve suçtan elde edilen 1.500 TL'yi ele geçirdi. Olayla ilgili O.A. gözaltına alındı ve tutuklandı.

Kars'ta polis uyuşturucu ele geçirdi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde sokak satıcıları (Torbacı) olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 2 parça halinde toplam 3,41 gram metamfetamin, bin 500 TL suçtan elde edilen gelir ve 1 cam aparat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak O.A. gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A. "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklandı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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