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Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 30 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 30 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Kars'ta narkotik dedektör köpeği Şila, bir otomobilin tavanına saklanan 30,41 gram metamfetamin buldu. Şüpheli C.B. tutuklandı.

Kars'ta otomobil tavanına saklanan uyuşturucu, narkotik dedektör köpeği Şila'ya takıldı. Otomobil tavanına uyuşturucuyu saklayan şüpheli ise tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent merkezine bir otomobil ile uyuşturucu getirileceği bilgisi alındı. Bunun üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, kent merkezinde seyir halindeki otomobile operasyon düzenlendi. Durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpeği Şila marifetiyle arama yapıldı. Yapılan aramada, otomobil tavanına saklanmış 30,41 gram metamfetamin ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili C.B. gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan C.B. adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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