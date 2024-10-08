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Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tacir Tutuklandı

Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tacir Tutuklandı
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Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı. Narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda toplam 37,41 gram esrar ele geçirildi.

Kars'ta polis uyuşturucu tacirlerini yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 3 uyuşturucu taciri tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde Sokak Satıcıları (Torbacı) olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 2 parça halinde toplam 37,41 gram esrar ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak şüpheli 3 kişi gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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