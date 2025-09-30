Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Tutuklandı

Haberler

Kars'ta düzenlenen narkotik operasyonunda 3 torbacı yakalanarak tutuklandı. Operasyonda 182,47 gram Metamfetamin ve 2,96 gram Bonzai ele geçirildi.

Kars'ta torbacı operasyonu, narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 3 uyuşturucu taciri tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde Sokak Satıcıları (Torbacı) olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 1 ikamet ve 1 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda yapılan aramada 3 parça halinde toplam 182,47 gram Metamfetamin, 2,96 gram Bonzai ve 2 cam aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak A.K. (37), B.A. (26) ve M.S. (26) gözaltına alındı. Gözaltın alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
