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Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı

Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı
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Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde satışı yapan 2 kişi tutuklandı. Operasyonda 50,39 gram metamfetamin ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Kars'ta uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde torbacılara yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon da 2 parça halinde toplam 50,39 gram metamfetamin ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak K.A. (29) ve Ş.T. (26) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece, "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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