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Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 112 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan operasyonda, 112 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Kars'ta polis uyuşturucu madde ele geçirdi. Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bulunan 1 ikamete operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda yapılan armada, 20 parça halinde toplam 112,41 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli A.T. hakkında "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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