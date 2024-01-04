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Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda bir apartta uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi tutuklandı.

Kars'ta 1 aparta polisin yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde bulunan 1 aparta operasyon düzenlendi.

Operasyonun düzenlediği apartta yapılan aramada, 4 parça halinde toplam 61,37 gram metamfetamin maddesi

ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak şüpheli 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltın alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli 8 kişiden 7'si çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, İ.C.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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