Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kars'ta 1 aparta polisin yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde bulunan 1 aparta operasyon düzenlendi.

Operasyonun düzenlediği apartta yapılan aramada, 4 parça halinde toplam 61,37 gram metamfetamin maddesi

ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak şüpheli 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltın alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli 8 kişiden 7'si çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, İ.C.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS