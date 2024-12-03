Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Kars'ta polis yaptığı çalışmada üzerinden metamfetamin çıkan 1 kişi tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde 1 otobüse operasyon düzenlendi.

Otobüste yolcu olarak bulunan Y.A. (30) üzerinde yapılan aramada, 48,62 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli Y.A. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A. çıkarıldığı mahkemece "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS