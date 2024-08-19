Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Kars'ta 1 kişinin ikametgahında uyuşturucu ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde "Sokak Satıcıları Torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

Narkotik ekiplerince 1 ikamete yapılan aramada, 2 fişek halinde toplam 1,86 gram metamfetamin, 2 bin lira suçtan elde edilen gelir ve 1 rulo halinde uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan E.K. (21) çıkarıldığı mahkemece, "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS