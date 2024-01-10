Üye Girişi
Haberler

Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı. Operasyonda metamfetamin maddesi, terazi ve suç geliri ele geçirildi.

Kars'ta polis uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce sokak satıcıları 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

Narkotik ekiplerince yapılan çalışmalarda 1 araç ve 1 ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada 3 parça halinde toplam 225,46 gram metamfetamin maddesi, 1 hassas terazi, 3 bin 500 lira suçtan elde edilen gelir, 1 rulo halinde alüminyum folyo ve 1 cam aparat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak şüpheli 3 kişi gözaltına alındı. "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi serbest bırakılırken, E.M. (48) ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kars Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title