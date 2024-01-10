Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Kars'ta polis uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce sokak satıcıları 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

Narkotik ekiplerince yapılan çalışmalarda 1 araç ve 1 ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada 3 parça halinde toplam 225,46 gram metamfetamin maddesi, 1 hassas terazi, 3 bin 500 lira suçtan elde edilen gelir, 1 rulo halinde alüminyum folyo ve 1 cam aparat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak şüpheli 3 kişi gözaltına alındı. "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi serbest bırakılırken, E.M. (48) ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS