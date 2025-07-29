Kars'ta Uyuşturucu Madde ile Yakalanan İki Kişi Tutuklandı

Kars'ta Uyuşturucu Madde ile Yakalanan İki Kişi Tutuklandı
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Kars'ta yolcu otobüsünde yapılan operasyonda üzerinde uyuşturucu madde bulunan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aramada toplamda 141,70 gram metamfetamin ve 7,02 gram skunk ele geçirildi.

Kars'ta bir yolcu otobüsünde üzerlerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde yapılan çalışmalarda şüpheli 2 kişinin üzerlerinde uyuşturucu olduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine yolcu otobüsüne operasyon düzenleyen polis, otobüste yolcu olarak bulunan şüpheliler E.Ö. ve A.Ö. üzerlerinde ve eşyalarında arama yaptı.

Yapılan aramada,141,70 gram metamfetamin ve 7,02 gram skunk ele geçirildi. Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece TCK-188 Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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