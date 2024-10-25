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Kars'ta Uyuşturucu Kuryesi İranlı Kadın Tutuklandı

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Kars'ta yapılan operasyonda, İranlı bir kadın makadından 94 parça uyuşturucu çıkarılarak tutuklandı. Cerrahi müdahale ile çıkarılan 550,63 gram metamfetamin, uluslararası uyuşturucu kuryeliği yaptığı bildirilen kadının karında bulundu.

Kars'ta İranlı kadının makadından 94 parça uyuşturucu çıktı

Makadına sakladığı uyuşturucuya cerrahi müdahale yapıldı

KARS - Uyuşturucu kuryesi İranlı kadının makadından 94 parça halinde toplam 550,63 gram uyuşturucu çıktı. Uyuşturucu kuryeliği yapan kadın tutuklandı.

Kars il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uluslararası uyuşturucu madde kuryeliği yapan Fahımeh Golmohammadı Yenkejeh'in Kars'a geleceği yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen narkotik ekipleri Fahımeh Golmohammadı Yenkejeh'in de içerisinde yolcu olarak bulunduğu ve Iğdır-Trabzon seferini yapan otobüse operasyon düzenledi.

94 parça uyuşturucu cerrahi müdahale ile çıkarıldı

Otobüste gözaltına Fahımeh Golmohammadı Yenkejeh'in yapılan iç beden muayenesinde makadında cisim olduğu tespit edildi. Fahımeh Golmohammadı Yenkejeh'in makadına saklanmış bir şekilde 94 parça 550,63 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi cerrahi müdahaleyle çıkarıldı.

Gözaltına alınan Fahımeh Golmohammadı Yenkejeh, İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars'ta Uyuşturucu Kuryesi İranlı Kadın Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU - 3.Sayfa

Uluslararası İlişkiler Uyuşturucu Operasyon Güvenlik 3-sayfa Sağlık Ceza Kars Suç

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