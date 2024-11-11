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Kars'ta Uyuşturucu İmalathanesine Operasyon: 2 Kişi Tutuklandı

Kars'ta Uyuşturucu İmalathanesine Operasyon: 2 Kişi Tutuklandı
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Kars'ta düzenlenen operasyonda bir apart, uyuşturucu imalathanesine dönüştürülmüş olarak bulundu. Operasyonda toplam 224,60 gram bonzai ve uyuşturucu üretiminde kullanılan diğer maddeler ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

Kars'ta uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen aparta operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde uyuşturucu madde imalathanesine dönüştürüldüğü tespit edilen 1 aparta operasyon düzenlendi. Narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda yapılan aramada 9 parça sıvı ve katı halde toplam 224,60 gram bonzai maddesi, 2 şişe halinde uyuşturucu madde yapımında kullanılan toplam 74,99 gram bonzai ham maddesi, 2 şişe halinde uyuşturucu madde seyreltmek için kullanılan toplam 227,65 gram aseton ve 1 rulo halinde uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak şüpheli 3 gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden F.Ö. (34) ve O.G. (34) çıkarıldıkları mahkemece "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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