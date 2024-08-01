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Kars'ta traktör römorku devrildi, 1 kadın yaralandı

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Kars'ta seyir halindeki traktörün römorku devrildi ve kazada 1 kadın yaralandı. Kaza, Merkez Subatan köyüne girişinde meydana geldi. Yaralı kadın, Harakani Devşet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kars'ta seyir halindeki traktörün römorku devrildi. Kaza 1 kadın yaralandı.

Kaza; Merkez Subatan köyüne girişişinde meydana geldi. Tarladan Subatan köyü gitmekte olan traktör sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Yoldan çıkan traktörün römorku yan yattı. Kazada römorkta yolcu olarak bulunan kadın yaralandı.

Kazayı gören köylüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa Harakani Devşet Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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