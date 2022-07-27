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Kars'ta trafik uygulamaları sürüyor

Kars'ta trafik uygulamaları sürüyor

Kars'ta trafik ekiplerince trafik uygulaması yapıldı.

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Kars'ta trafik ekiplerince trafik uygulaması yapıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent genelinde haftanın 7 günü, trafikte kural ihlali yapan sürücülerin belirlenmesi, yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının oluşmasının önüne geçilmesi amacıyla trafiğin yoğun olduğu kavşak ve güzergahlarda trafik kural ihlali yapan araçlar üzerinde trafik kontrolü yapılıyor.

Faikbey Caddesi üzerinde yapılan trafik kontrollerinde trafik ekipleri durdurdukları araçların sürücülerine emniyet kemeri takmaları, trafikte dikkatli seyreltmeleri, hız kuralları, yaya geçitlerinde yayalara öncelik tanımaları konusunda uyarıda bulundu.

Kars Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetlenme ve Tescil Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde bazı bölgelerde ise drone kullanılıyor. Havadan yapılan kontrollerde ihlal yaptığı tespit edilen araçlar, trafik ekiplerine bildirilerek, gerekli yasal işlem yapılaması sağlanıyor. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. - KARS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kars 3. Sayfa Haberler

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