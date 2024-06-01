Kars'ta trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, Cumhuriyet köyü kavşağında meydana geldi. Bir süt firmasına ait kamyonet ile otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil orta refüje çıkarken, kamyonet ise karşı şeride geçerek bariyerlere çarparak durdu. Kaza her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerlerden çıkarak ambulanslara taşıdı. Ambulanslara alınan yaralılar kentteki hastanelere götürüldü. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS