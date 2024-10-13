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Kars'ta Trafik Kazasında 3 Yaralı

Kars'ta Trafik Kazasında 3 Yaralı
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Kars'ta İstasyon Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk etti. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildiriliyor.

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza; İstasyon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan kavşakta meydana geldi. 2 aracın çarpıştığı kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, otomobilde sıkışan yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarmak için seferber oldu. AFAD ekiplerin sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. Kazaya karışan araçlar ise çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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