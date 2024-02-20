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Kars'ta trafik kazası: 4 kişi yaralandı

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Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazanın şiddetiyle bir otomobil yan yattı. Olay yerine ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazanın şiddetiyle kazaya karışan otomobillerden birisi yön levhaları ile refüj arasına yan yattı.

Kaza; Kars-Ani Karayolu Ani Kavşağında meydana geldi. Çevre yolundan Erzurum istikametine seyir halindeki otomobil, Kars'tan Ani istikametine seyir halindeki otomobille çarpıştı.

Feci kazada otomobillerden birisi yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri karayolunu ulaşıma kapatırken araçlarda sıkışan vatandaşlar AFAD ekiplerince sıkıştıkları yerlerden çıkarılarak sağlık ekiplerini teslim edildi.

Kazada yaralanan H.T., N.P., E.G. ve E.P. ilk tedavileri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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