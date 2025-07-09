Kars'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kars'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Kars'ın Faikbey Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Çarpışma sonucu bir araç devrildi, yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kars'ta meydana gelen tarfik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kars'ın en işlek caddelerinden biri olan Faikbey Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan 2 araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan birisi sırt üstü devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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