Kars'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kars'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars-Erzurum karayolunda meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı ve sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk etti.

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza ; Kars- Erzurum karayolu Havaalanı Kavşağında meydana geldi.Kars-Erzurum karayolunda seyir halindeki otomobil ile havaalanından Kars'a seyir halindeki otomobil, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bir otomobil sırt üstü devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazadan dolayı etrafa savrulan araçların parçaları karayolları ekiplerince süpürülerek temizlendi. Kazaya karışan otomobiller çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Giresunspor'a Süper Lig müjdesi

Karar açıklandı! Giresunspor, Süper Lig'e yükseldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Yan Sommer ve Hakan Çalhanoğlu aynı otelde tatide

Galatasaraylıları heyecanlandıran kare! İki yıldız Bodrum'da buluştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.