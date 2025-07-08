Kars'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza ; Kars- Erzurum karayolu Havaalanı Kavşağında meydana geldi.Kars-Erzurum karayolunda seyir halindeki otomobil ile havaalanından Kars'a seyir halindeki otomobil, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bir otomobil sırt üstü devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazadan dolayı etrafa savrulan araçların parçaları karayolları ekiplerince süpürülerek temizlendi. Kazaya karışan otomobiller çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS