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Kars'ta tır yoldan çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kars'ta tır yoldan çıktı

Kars'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıktı.

KARS (İHA) - Kars'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıktı. Devrilmekten son anda kurtulan tır maddi hasar meydana geldi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinden Gürcistan'a gitmekte olan tır, Karahamza köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kara saplandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine intikal eden trafik polisleri, olay yerine çekici çağırdı.

Olay yerine gelen çekici vasıtasıyla tır saplandığı yerden çıkarılarak yoluna devam etti. - KARS

Kars'ta tır yoldan çıktı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gürcistan, Kars, 3. Sayfa, Haberler

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