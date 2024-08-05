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Kars'ta tır şarampole devrildi, sürücü kurtarıldı

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Kars'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada tırda sıkışan sürücü AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kars'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada tırda sıkışan sürücü AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Kars-Çıldır karayolu Arpaçay Bozyiğit köyü mevkiinde meydana geldi. Kars'tan Çıldır istikametine seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Feci kazada tır sürücü aracın içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, tırda sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak ambulansa taşıdı. İlk tedavisi ambulansta yapılan sürücü daha sonra Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan sürücünün durumunun ciddi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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