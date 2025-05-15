Kars'ta Tır-Otomobil Çarpışmasında 4 Kişi Yaralandı

Kars'ta otomobil ile tır çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı

KARS - Kars'ta tır ile otomobilin çarpıştığı feci kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza; Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana geldi. Kars'tan Sarıkamış istikametine seyir halindeki otomobil ile Sarıkamış'tan Kars'a seyir halindeki tır, Sarıkamış kavşağında çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, yaralılar sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane de tedavi altına alınan yaralılarından 2'sinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan tır ile otomobilin çarpıştığı bölge adeta savaş alanına döndü. Tır ile çarpışan otomobil hurda haline gelirken, trafik levhaları ise yan yattı. Araçların parçaları ise etrafa savruldu. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.