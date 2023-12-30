Kars'ta Tır Devrildi: 2 Yaralı

Kars'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, devrildi. Kazada tır sürücüsü ve yanında bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza; Kars-Ardahan-Çıldır karayolu Doğruyol köyü mevkiinde meydana geldi. Kars'tan Çıldır'a seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Refüjlerin üzerine devrilen tırda sürücü ve yanındaki 1 kişi sıkıştı. Durum jandarma, Afad, Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, tırda sıkışan ve adeta can pazarı yaşayan sürücüsü ve yanındaki 1 kişiyi çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Tırda sıkışan 2 kişi itfaiye ve AFAD ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS