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Kars'ta Tefecilik Operasyonu: 5 Tutuklama

Kars'ta Tefecilik Operasyonu: 5 Tutuklama
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Kars'ta düzenlenen tefecilik operasyonu sonucunda 10 gözaltından 5 kişi tutuklandı. Operasyon sırasında çok sayıda belge, banka kartı bilgileri ve silah ele geçirildi.

Kars'ta tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklandı.

Savcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen tefecilik suçu soruşturması kapsamında 15 ekip, 65 polisin katılımıyla Akyaka ve Arpaçay ilçelerinde 5 ev ve 3 iş yeri olmak üzere toplam 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; muhtelif sayıda belge ve doküman, başka şahıslara ait banka ve kredi kartı bilgileri, 1 kurusıkı tabanca ve 1 şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. C.H. (50), M.K. (46), K.D. (42), E.Y. (40) ve Ö.H. (35) ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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