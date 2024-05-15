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Kars'ta Tefecilik Operasyonu: 4 Kişi Gözaltına Alındı

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Kars'ta düzenlenen operasyonda tefecilik yapan 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çek, senet ve alacak verecek defteri ele geçirildi.

Kars'ta tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda tefecilik yapan 4 kişi gözaltına alınırken, çek, senet ve alacak verecek defteri ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kent merkezinde yürütülen TCK-241 Tefecilik suçu soruşturması kapsamında 10 ekip, 32 polisin katılımıyla 4 ikamet ve 2 iş yeri olmak üzere toplam 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 8 adet toplam 7.466.000 TL. değerinde çek ve senet, 1 adet alacak verecek hesaplarına dair not defteri ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili S.G., E.A., V.T. ve S.K. gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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