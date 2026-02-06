Haberler

Kars'ta tefecilik operasyonu: Yatağın altından poşet poşet para çıktı

Güncelleme:
Kars'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda, yatak altında poşetler dolusu 1.4 milyon TL nakit para ve çeşitli silahlar ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.

Kars'ta tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda, yatağın altından poşetler dolusu para çıktı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince tefecilik suçuna yönelik operasyon düzenlendi.

Türk Ceza Kanunu'nun 241. maddesi kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kars il merkezi ile Digor ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyona 15 ekip ve 55 polis katıldı.

Ekiplerce 4 ikamet ve 1 araçta yapılan aramalarda; 1 milyon 416 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, yaklaşık 1 milyon TL değerinde senet, 2 adet banka dekontu, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet muştalı kama ve 60 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında M.Ö. (43), R.A. (40), N.O. (38) ve A.S.O. (34) isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü'nce, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden tefecilik başta olmak üzere tüm suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, çalışmaların etkin bir şekilde artarak devam edeceği ifade edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
