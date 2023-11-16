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Kars'ta Taşlı, Sopalı Kavga: 5 Kişi Yaralandı

Kars'ın Küçük Boğatepe köyünde iki aile arasında çıkan tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralandı ve jandarma ekipleri müdahale etti.