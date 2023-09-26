Kars'ta tarihi bina bir haftada 2 kez yandı Kars'ta asırlık tarihi bina bir haftada 2 kez yandı.

Kars'ta tarihi bina bir haftada 2 kez yandı

KARS - Kars'ta asırlık tarihi bina bir haftada 2 kez yandı.

Haydar Aliyev Caddesi'nde bir vatandaşa ait, uzun zamandan beri metruk bırakılan Baltık Mimarisi tarihi binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri, tarihi binada soğutma çalışması yaptı. Son bir haftada 2 kez yanan tarihi binada yangının neden çıktığı araştırılıyor. Olay ilgili tahkikat başlatıldı.