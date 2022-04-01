Soba bacasından tarihi değeri bulunan 170 altın çıktı

KARS - Kars'ta bir dolandırıcılık olayını aydınlatmak için operasyon düzenleyen polis, soba bacasına kadın çorabına koyularak saklanmış 170 tarihi değeri bulunan altın ele geçirdi.

400 dolandırıcılık olayını aydınlatmak için harekete geçen Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nce, Bitlis'te yaşayan bir kişinin Kars'ta bazı kişilerle irtibat kurarak ucuz altın almak vaadiyle Kars'a gelmesiyle 400 bin lira dolandırılarak darp edilmesi olayı ile ilgili yapılan çalışma başlattı.

Polis yaptığı çalışmayla olayı gerçekleştiren şahısların H.K. ve C.A. olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenleyen polis, şüphelileri evlerinde kıs kıvrak yakaladı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 8 adet büyük, 162 adet küçük olmak üzere toplamda 170 adet tarihi değeri olan altın ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler Dolandırıcılık ve Yağma suçundan adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, N.A. ve C.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.