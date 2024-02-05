Kars'ta Tabanca ve Makineli Tabanca Ele Geçirildi
Kars il Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı uygulamada, durdurulan bir araçta yapılan aramada tabanca ve makineli tabanca mekanizması bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Kars'ta jandarma ekiplerince yapılan uygulamalarda tabanca ve makineli tabanca mekanizması ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Kars il Jandarma Komutanlığı'nca Akçay Jandarma Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında yapılan uygulamada durdurulan 1 araçta arama yapıldı.
Jandarma ekiplerince durdurulan araçta yolcu olarak bulunan Y.N.'nin çantasında yapılan aramada, 1 adet 9 milimetre çapında Blow marka ruhsatsız tabanca ve 1 adet 9 milimetre çapında markası tespit edilemeyen ve mekanizma ile makineli tabancaya dönüştürülmüş tabanca, 1 değişik marka tabancaları makineli tabancaya dönüştüren mekanizma, 2 tabanca şarjörü ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli Y.N. gözaltına alındı. Gözaltına alınan hakkında yasal işlem başlatıldı. - KARS