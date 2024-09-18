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Kars'ta Sürücü Kursları Sınavında Kopya Çekme Düzeneği Ele Geçirildi

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Kars'ta Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları sınavında kopya çekme düzeneği kuran 2 kişi, polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kars'ta Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları sınavında kopya çekme düzeneği kuran 2 kişi polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan çalışmalar da sürücü kursları sınavında düzenekle kopya çekileceği bilgisi alındı.

Bunun üzerine harekete geçen KOM ekipleri, kent merkezinde düzenlenen Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (MTSK) sınavında suçüstü yaparak şüpheli 2 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramada ise kopya çekme düzeneğinde kullanılan; 1 kulaklık, 1 kamera,1 modem, 1 ses aktarım cihazı ve 1 cımbız ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan organizatör M.H.Y. (42) ile birlikte A.M, (24) hakkında 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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