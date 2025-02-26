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Kars'ta Suç Odaklarına Darbe: Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Kars'ta Suç Odaklarına Darbe: Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
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Kars'ta yapılan uygulamalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi, fuhuşa teşvik ve aracılık yapan 5 kişi gözaltına alındı.

Kars'ta yapılan uygulamalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Fuhuşa teşvik, zorlama ve aracılık yapan 5 kişi ise gözaltına alındı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce16 Ocak 2025-25 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan uygulama ve denetimlerle suç odaklarının beli kırıldı.

Yapılan denetimlerde 6 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 6 şarjör ve 74 fişek, 4 kuru sıkı tabanca bu tabancaya ait 4 şarjör ve 74 fişek, 1 başkası adına kayıtlı ruhsatlı tabanca, bu tabancaya ait 1 şarjör ve 14 fişek, 3 tüfek, 3 şarjör ve 39 dolu kartuş, 3 bıçak, 2 t muşta, 1 satır ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Ayrıca uygulama ve denetimlerde, Fuhuşa teşvik, zorlama ve aracılık etme suçundan 5 kişi, Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 1 kişi adli işlem, 5 kişiye ise toplam 46 bin 235 TL idari para cezası uygulandı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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