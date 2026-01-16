Kars'ta sosyal medyadan silah ticaretine 8 gözaltı

Kars'ta sosyal medya üzerinden silah ticareti yapan 8 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince il merkezi ile Akyaka ve Sarıkamış ilçelerinde sosyal medya hesapları üzerinden suç içerikli paylaşımlarda bulunan ve yasa dışı silah ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında 33 ekip, 90 polisin katılımıyla Kars, Akyaka ve Sarıkamış ilçesinde 5 ikametgah ve 1 iş yerine termal kameralı dron destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramada; 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 2 ruhsatsız havalı/kurusıkı tabanca, 1 muşta, 12 şarjör, 128 fişek ve 69 kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan adli ve idari işlem yapıldı. - KARS