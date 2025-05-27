Kars'ta Sosyal Medya Dolandırıcılarına Operasyon

Kars'ta Sosyal Medya Dolandırıcılarına Operasyon
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Kars'ta sosyal medya üzerinden hayvan satışı yaparak vatandaşları dolandıran 3 kişi gözaltına alındı. Olayda toplamda 5 milyon 785 bin TL maddi zarar meydana geldi. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, 2'si tutuklandı.

Kars'ta sosyal medya üzerinden hayvan satışı ilanı vererek vatandaşları dolandıranlara yönelik operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce kent merkezine başka illerden müşteri çekmek amacıyla sosyal medya üzerinden hayvan satışı ilanı vererek vatandaşları dolandırıp 5 milyon 785 bin TL maddi zarara uğratan şüphelilere yönelik 3 ayrı dosya kapsamında eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda şüpheli 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen E.Ç. (48), K.G. (32) ve A.Ç. (21) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adli makamlara sevk edilen şüpheliden E.Ç. ve K.G. tutuklanarak Kars Cezaevine teslim edildi. A.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlulara karşı mücadelemiz etkin bir şekilde artarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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