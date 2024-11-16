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Kars'ta Soğuktan Mahsur Kalan Ailenin İmdadına Trafik Ekipleri Yetişti

Kars'ta Soğuktan Mahsur Kalan Ailenin İmdadına Trafik Ekipleri Yetişti
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Kars'ta araçlarının aküsü soğuk nedeniyle boşalan bir aile, trafik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, aileyi ısıtarak akü takviyesi yaptı ve aile yollarına devam etti.

Kars'ta araçlarının soğuktan aküsü boşalan ve yolda mahsur kalan ailenin imdadına trafik ekipleri yetişti.

Kars Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, akü boşalması sonucu ailesiyle birlikte yolda kalan aracı fark etti. Araç sürücüsünün yanına gelen trafik ekipleri, aracın aküsünün soğuktan boşaldığı ve ailenin mahsur kaldığını öğrendi. Bunun üzerine harekete geçen trafik araçlarıyla aküsü boşalan araca takviye verdi. Trafik ekipleri bir başka trafik aracına ise soğuktan üşüyen aileyi alarak ısınmasını sağladı. Ailenin aracı çalıştıktan sonra aile kendi araçlarına geçerek yollarına devam etti. Trafik ekiplerin yürekleri ısıtan harekete ise vatandalar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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