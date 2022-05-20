Kars'ta silahlı saldırıda yaralanan şahıs hayatını kaybetti - Haberler

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Kars'ta silahlı saldırıda yaralanan şahıs hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kars'ta kırmızı ışıkta silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinde ağır yaralandığı olayda yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Yasin Kaplan, 11 gün sonra hayatını kaybetti.

Kars'ta kırmızı ışıkta silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinde ağır yaralandığı olayda yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Yasin Kaplan, 11 gün sonra hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Caddesi'nde kırmızı ışıkta Gökmen Işık'ın silahlı saldırısına uğrayan ağabeysi Yunus Kaplan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği olayda ağır yaralanan, küçük kardeş Yasin Kaplan da tedavi gördüğü hastanede 11 gün süren yaşam mücadelesine yenik düştü.

Hastanede 11 gün tedavi gören Yasin Kaplan bugün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Kaplan'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. - KARS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Caddesi, Yasin Kaplan, Kars, 3. Sayfa, Haberler

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