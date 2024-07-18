Üye Girişi
Haberler

Kars'ta silah ve mühimmat ele geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı.

Kars'ta polis yaptığı çalışmalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent geleninde yapılan çalışmalarda; 4 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 4 şarjör ile 48 fişek, 5 kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 5 şarjör ve 21 fişek, 1 pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 4 şarjör ve 5 fişek ile 1 tek kırma av tüfeği, ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Silahlarla birlikte çok sayıda şüpheli gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Ayrıca yapılan aramalarda şüpheliler üzerinde 4 muşta ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce suç ve suçlulara karşı mücadelenin etkin bir şekilde artarak devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kars Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı! Makyörü Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu

Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı! Makyörü Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu

 Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresi çökertildi! Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı

Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresi çökertildi! Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı

 Burdur Belediyesi güvenlik görevlisi nöbet değişimine gelen arkadaşı tarafından ölü bulundu

Burdur Belediyesi güvenlik görevlisi nöbet değişimine gelen arkadaşı tarafından ölü bulundu

 Yunan şarkıcı, Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı ateş püskürdü: Bu şehrin sınırlarını terk et

Yunan şarkıcı, Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı ateş püskürdü: Bu şehrin sınırlarını terk et
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title