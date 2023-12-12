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Kars'ta Silah Operasyonunda Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

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Kars'ta yapılan silah operasyonunda 7 adrese eşzamanlı düzenlenen baskında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Kars'ta silah imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah imalatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik tespit edilen 2 iş yeri ve 5 eve eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin iş yeri ve evlerinde ekiplerce yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 9 şarjör, 112 tabanca fişeği, 40 av fişeği, bir silah kalıbı, 2 tabanca gövdesi, 3 sürgü takımı, birer namlu ve yay ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Kars Güvenlik Suç Operasyon 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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