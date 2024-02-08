Kars'ta Silah Kaçakçılarına Operasyon: 9 Gözaltı

Kars'ta jandarma 29 tim, 90 jandarmanın katımlıyla silah kaçakçılarına yönelik 9 ayrı adrese eşzamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken olayla ilgili şüpheli 9 kişi gözaltına alındı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalarda, Arpaçay ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 8 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 6 av tüfeği, 13 tabanca şarjörü, 311 tabanca mühimmatı, 64 av tüfeği fişeği ve 1 kasatura ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler Ç.Y., A.Y., Y.T,, İ.O., F.İ., Y.İ., K.İ., S.İ. ve B.İ. gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemleri sürüyor. - KARS